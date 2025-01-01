TCDD’de büyük skandal: Makinistlerin geri hizmetlerde çalıştırılması kazalara davetiye çıkardı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:27

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:27

TCDD’de makinist uvanlı personelin farklı görevlerde çalıştırıldığı, bazılarının geri hizmetlere alındığı ortaya çıktı. Bu da adeta kazalara davetiye çıkardı. İş yükü personel arasında adil dağıtılmadı. Sayıştay’ın incelemesinde birçok kazada makinist çalışma sürelerinin 11 saat ve üzerinde olduğu tespit edildi. Sayıştay, personel hangi pozisyon için istihdam edildiyse o pozisyonda çalıştırılmasını, risklerin en aza indirilmesini istedi.

Sayıştay’ın, TCDD Taşımacılık AŞ 2023 Denetim Raporu’na göre, makinist unvanlı personelin bir kısmının geri hizmetlerde çalıştırılması nedeniyle iş yükünün personel arasında adil olarak dağıtılmadığı tespit edildi. Yapılan incelemede aylık sayılar değişmekle birlikte ortalama 250 kadar makinistin lokomotif üzerinde görev yapmadığı, toplam makinist sayısının 3 bin 544 olduğu düşünüldüğünde geri hizmetlerde çalıştırılan makinistlerin toplam makinist sayısının yüzde 7’sine denk geldiği vurgulandı. Bu durum da adeta kazalara davetiye çıkardı. Raporda şöyle denildi:

UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

“Makinistlerin lokomotif üzerinde geçirmiş oldukları sürenin artmasının şirkete yansımasına ilişkin 2022 yılı ile 2023 yılının ilk dokuz aylık verileri dikkate alınarak makinist ünvanlı personelden kaynaklanan kazalar incelenmiştir. İnceleme sonucunda 2022 yılında kök nedeni personel kaynaklı olan 37 kaza olduğu, bu kazalardan 9 tanesinde ise makinist çalışma sürelerinin 11 saat ve üzerinde olduğu; 2023 yılının ilk dokuz ayında ise kök nedeni personel kaynaklı olan 13 kaza olduğu, bu kazalardan 1 tanesinde ise makinist çalışma süresinin 11 saat ve üzerinde olduğu belirlenmiştir.”

SAYIŞTAY UYARDI

Raporda, şirketin, zaman ve kaynak harcanarak yetiştirilmiş olan personelin hangi pozisyon için istihdam edildiyse o pozisyonda çalıştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulandı. İç işleyişe yönelik çıkarılmış düzenleyici kurallara uyularak, iş yükü dağılımında adaletin gözetilmesi, olası risklerin en aza indirilmesi istendi. ANKARA.