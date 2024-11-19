TCDD'nin 'kamera' kararı tepki çekmişti... Makinisti ‘gözetlemeye’ iptal!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:44

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:04

TCDD’de görev yapan bir makinist, görev yaptığı ve yapacağı trenlerdeki lokomotiflerin makinist kabinine, makinisti görecek ve gözetleceyek şekilde kamera sistemi kurulmasını yargıya taşıdı. Adana 3. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Makinist, “lokomotiflerde çift makinist bulunduğu, birden fazla tren güvenlik sisteminin olduğu, makinistin izlenmesinin güvenliğe etkisinin olamayacağı, aksine tedirginlik yarattığı, tren güvenlik sistemleri dikkate alındığında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gibi gerekçelerle istinafa başvurdu.

ÖZEL HAYATI İHLAL

Dosyayı inceleyen Adana Bölge İdare Mahkemesi kararında, “kameraların lokomotif kabininin içinde ve doğrudan makinisti görüntülediği, kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında, güvenliği sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan makinistin kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü hareketinin, çalışma alanının gözlemlendiği kamera takip sistemi kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine” vurgu yaptı.

İLERİDE BAŞKA ŞEKİLDE KULLANILABİLİR!

Kararda, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren yasal bir dayanağın bulunmadığına, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin olmadığına da dikkat çekildi. Uygulamanın temel haklar ile anayasal ilkelerle bağdaşmadığına işaret eden daire, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret etti. Daire, mahkemenin davanın reddi yönündeki kararını kaldırarak, dava konusu işlemi kesin olarak iptal etti.