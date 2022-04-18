TCDD’nin Tunç Soyer’i hedef alan açıklamasına muhalefetten tepki: Parti devletinin kanıtıdır

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile TCDD arasındaki “İZBAN” gerilimi siyasetin gündemi oldu. İBB Başkanı Tunç Soyer, belediye iştiraki İZBAN’ın Lale Mahallesi’ne yapacağı yeni durak için 17 Ocak’tan bu yana TCDD’den imza beklediklerini söylemişti. Soyer, “Eski genel müdür onay verdi, sonra görevden alındı. Yeni müdür yer teslimi yapmıyor” demişti.

"LİYAKATSİZLİK"

TCDD’de, projenin revize edilmesini istediklerini savunup “Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. TCDD’nin açıklamasına CHP’den tepki geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “TCDD’nin ilgili bürokratları beceriksizliklerinin ve liyakatsizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Halka hizmeti, makam, mevki ve siyasi çıkarları için engelleyenleri, İzmirliler unutmadı, unutmayacak” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “İktidarlar gelir geçer ancak devlet kalıcıdır. İlgililere tavsiyem. Koltuklarınızdan istifa eder ilk seçimde de aday olursunuz. O zaman oyunuzun ölçüsünü de boyunuzun ölçüsünü de alırsınız” ifadesini kullandı.

"HOLİGAN TAVIR"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni suçluyor. Oysa satır arasında ihalesi yapılmış istasyonun yapılmasını nasıl engellediğini itiraf ediyor. TCDD, parti devletinin bir neferi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. TCDD’nin, AKP’nin stadına maç için gelmiş holigan tavrıyla yaptığı bu açıklama hangi devlet terbiyesine hangi edebe yakışır?” diye konuştu.