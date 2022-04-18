TCDD’nin Tunç Soyer’i hedef alan açıklamasına muhalefetten tepki: Parti devletinin kanıtıdır
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında İZBAN için yapılacak yeni durak gerlimi sürüyor. CHP'den TCDD'ye tepki geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile TCDD arasındaki “İZBAN” gerilimi siyasetin gündemi oldu. İBB Başkanı Tunç Soyer, belediye iştiraki İZBAN’ın Lale Mahallesi’ne yapacağı yeni durak için 17 Ocak’tan bu yana TCDD’den imza beklediklerini söylemişti. Soyer, “Eski genel müdür onay verdi, sonra görevden alındı. Yeni müdür yer teslimi yapmıyor” demişti.
"LİYAKATSİZLİK"
TCDD’de, projenin revize edilmesini istediklerini savunup “Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. TCDD’nin açıklamasına CHP’den tepki geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “TCDD’nin ilgili bürokratları beceriksizliklerinin ve liyakatsizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Halka hizmeti, makam, mevki ve siyasi çıkarları için engelleyenleri, İzmirliler unutmadı, unutmayacak” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “İktidarlar gelir geçer ancak devlet kalıcıdır. İlgililere tavsiyem. Koltuklarınızdan istifa eder ilk seçimde de aday olursunuz. O zaman oyunuzun ölçüsünü de boyunuzun ölçüsünü de alırsınız” ifadesini kullandı.
"HOLİGAN TAVIR"
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni suçluyor. Oysa satır arasında ihalesi yapılmış istasyonun yapılmasını nasıl engellediğini itiraf ediyor. TCDD, parti devletinin bir neferi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. TCDD’nin, AKP’nin stadına maç için gelmiş holigan tavrıyla yaptığı bu açıklama hangi devlet terbiyesine hangi edebe yakışır?” diye konuştu.
Video Haberler
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- Okulu sevmeyen çocuk yoktur, kendini sevdiremeyen okul vardır!
- ABD’nin sponsorluğunda AKP - İsrail - Barzani enerji üçgeni
- Karanlıktan gelen saldırılar
- Gazete manşetindeki suskun kadın
- Sudan’a pirince giderken - Recep YILMAZ
- Batı medeniyetinin savaş ironisi - Dr. Cengiz KUDAY
- Cumhuriyet sırat köprüsünden geçiyor - Gani AŞIK
- Cumhurbaşkanlığının(!) Turu
- Batı-Rusya nüfuz savaşında bir askeri üst aşama, nereye?
- Aydınlanma - laiklik - Köy Enstitüleri