Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:41

Güncelleme: 23.12.2023 - 17:41

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikalası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TCMB üyesi Fatma Özkul kimdir, kaç yaşında? TCMB üyesi Fatma Özkul nereli, geçmiş kariyeri nasıl?

FATMA ÖZKUL KİMDİR?

Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. Özkul, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı. 2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; meslek yüksekokulu müdür yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.

FATMA ÖZKUL HANGİ DERSLERİ VERİYOR?

Fatma Özkul, Türkçe ve İngilizce lisans ve lisansüstü programlarda; Finansal Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Raporlama, Muhasebe Denetimi, Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Varlıklar, Kripto Varlıklar Muhasebesi derslerini vermektedir. Özkul, 2008 yılından itibaren dünyada merakla takip edilen blokzincir teknolojisi ve kripto varlıklar konularında araştırma yapmakta, eğitim ve seminerler vermektedir. Bununla birlikte Özkul, 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman doktora programında ilk olarak, Blockchain Technology and Accounting for Crypto Assets dersini açmıştır.

