Tebliğciler yine pavyonda: Mekanda dua ettiler
Tebliğciler bu kez Ankara’da bir pavyonda ortaya çıktı. Müzik sesinin kısılmasını isteyen tebliğciler, eğlenceye ara verildikten sonra mekanda dua etti.
Son olarak yılbaşı günü yeni yıl kutlamalarına karşı yurdun birçok bölgesinde bildiriler dağıtan ‘tebliğciler’ olarak bilinen bir grup, Ankara’da pavyonda ortaya çıktı.
Bir gece kulübünde mekana giren tebliğciler, çalışanlarla ve müşterilere selamlaşarak sohbet etmeye başladı.
Pavyona giren tebliğcilerin müziği durdurduktan sonra pavyondakilere seslenmek istedi. Görüntülerde solist Alican Erkal ise, “Burada yani ne kadar yanlış doğru olduğu tartışılır. Burada herkes insan, herkes eğlenmeye çalışıyor. Hocamızı da kırmayalım hoş geldiniz, sefa getirdiler. Şöyle mikrofonu vereyim” diyerek pavyona gelen tebliğci hocaya mikrofon verdi.
Tebliğciler geçtiğimiz ay da Manisa’da bir pavyona girerek müzik sesinin kısılmasını istemişti.
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