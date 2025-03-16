Tefecilik suçundan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı ele verdi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 16.03.2025 - 11:02

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde tefecilik yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.