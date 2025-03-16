Tefecilik suçundan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı ele verdi
Gaziantep'te tefecilik ve vergi kanuna muhalefet suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde tefecilik yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Tefecilik
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