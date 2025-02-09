Teğmenlerin TSK’den ihraç edilmesinin ardından: Kalanlara ‘siz de katıldınız mı?’ anketi!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:38

Güncelleme: 09.02.2025 - 17:38

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninin ardından 5 teğmen ve 3 komutanları ihraç edildi.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, ihraçların ardından sınıf okullarındaki teğmenlere kılıç çatma soruşturmasıyla ilgili anket yapıldı.

Teğmenlere ankette “30 Ağustos 2024 de tören sonrası yapılan faaliyeti katıldınız mı? ve “Katılan arkadaşınız var mı? İsimleri nelerdir?” soruları soruldu.

Teğmenlerin tamamına yakının yanıtı ise “Evet katıldım, tüm devre arkadaşlarım katıldı” oldu.

Buna göre, anketin Eğitim Doktrin Komutanlığı’na bağlı sınıf okullarında yapıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı sınıf okullarında ise henüz bir anket yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Mezuniyet töreninin ardından başlatılan idari soruşturma sonucu teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç ile komutanlar Alper Topsakal, Halit Türkoğlu ve Murat Ertürk TSK’den ihraç edildi.