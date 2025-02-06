MSB’den ‘teğmenler’ açıklaması: ‘En büyük iftiralardan biridir, hakarettir’

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:17

Güncelleme: 06.02.2025 - 12:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kış Tatbikatı-2025’in Seçkin Gözlemci Günü’nün yapıldığı Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybeden yurttaşlarla silah ve mesai arkadaşlarına başsağlığı ve ailelerine sabır diledi. Aktürk, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars’ta icra edilen ve Seçkin Gözlemci Günü 5 Şubat’ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı’nın devam ettiğini belirterek, “Söz konusu tatbikat ile birleşik ve müşterek harekâtın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyon sağlanması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve beka kabiliyetinin artırılması, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.

Tatbikatta ilk kez kullanılan silah ve sistemlere dair bilgi veren Tuğamiral Aktürk, ''Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız ile sivil kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı’na yaklaşık 12 bin personelimiz ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personel iştirak etmektedir'' diye konuştu. Aktürk, devam eden ve katılım sağlanan diğer tatbikatlara ilişkin de bilgiler paylaştı.

“SON HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin şunları söyledi:

''PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve bölgemize yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla; 43’ü geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 321 (Irak 100 / Suriye 221 ) terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca, terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.''

“59 ŞAHIS YAKALANDI”

Sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474 olmuştur. Son bir haftada engellenen 435 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 6 bin 382’ye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN HALKININ YERLERİNDEN EDİLMESİNE TAMAMEN KARŞIYIZ”

İsrail’in BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın Filistin Toprakları’ndaki faaliyetlerini yasaklama kararının İsrail’in ateşkes ve barışa gölge düşürüne bir uluslararası hak ihlali olduğunu kaydeden Aktürk, “İlhak politikalarıyla Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayan İsrail, bu kararıyla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellemektedir. Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız. Uluslararası topluma; Filistin Devleti’nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz. Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 30 Ocak’ta bir A400M uçağımız ile 24 ton muhtelif malzeme Ürdün’deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırılmıştır” diye konuştu.

TEĞMENLER AÇIKLAMASI: OKUNAN METİNLE HİÇBİR İLGİSİ YOK

MSB Bakanlık kaynakları, YDK kararı ile ''TSK’dan ayırma cezası'' verilen teğmenlerle ilgili sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

'K'ara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile YDK süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Daha önce de vurguladığımız gibi TSK’da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var. Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.

“EN BÜYÜK İFTİRALARDAN BİRİ”

Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil, bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve TSK’nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi TSK’ya atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun, başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir.''

“YUNANİSTAN’A AİT GEMİLER TELSİZLE İKAZ EDİLMEKTEDİR”

Türkiye’ye ait bir korvetin Girit Adası’nın 7 mil kuzeyinde deniz altına kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiğine yönelik basında çıkan haberler üzerine MSB kaynakları, şunları söyledi:

''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin hak ve menfaatlerini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğini bugüne dek defalarca ortaya koymuştur. Hak ve menfaatlerimizin bulunduğu alanlarda Yunanistan’ın oldu-bitti şeklinde icra etmeye çalıştığı faaliyetlere geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerekli müdahaleyi yaparız. Bu kapsamda bu tür çalışmalar icra eden Yunanistan’a ait gemiler telsizle ikaz edilmektedir. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümü hedefleyen yapıcı bir yaklaşımın benimsenmesi herkesin faydasına olacaktır.”

TÜRKİYE SURİYE’YE İKİ YENİ ÜS KURACAK MI?

Bakanlık kaynakları, ''Türkiye’nin Suriye’ye iki yeni üs kuracağı iddialarının'' sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

''Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye’nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir.

Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti’nin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusu’nun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır.''

“BİZİM TALEBİMİZ ALINACAK İLK UÇAKLARIN YENİ ÜRETİM OLMASIDIR”

İspanyol basınında çıkan ve ''alınacak 40 adet Eurofighter uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20 tanesinin de yeni olacağına'' ilişkin haberler üzerine Bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

''Hava Kuvvetlerimizin, harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik konfigürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şu anda kesin bir şey yok. Görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek.''