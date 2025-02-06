CHP'den MSB kaynaklarının 'teğmen' kararı açıklamasına tepki: Milletin karşısına çıkın

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, MSB kaynaklarının teğmenlere ihraç kararına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'den MSB kaynaklarının 'teğmen' kararı açıklamasına tepki: Milletin karşısına çıkın
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:22

MSB kaynakları, teğmenlere ihraç kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Kararın okunan metinle alakası yok. Mutlak itaati bozmaktan ceza aldılar." ifadelerini kullandı. Açıklamaya ilk tepki 
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi. 

Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"MSB kaynakları yine konuşmuş, Mustafa Kemal’in onurlu teğmenlerine saldırmış, milletin vicdanında, adalet terazisinde çöp olmuş kararı savunmuş. 

Sayın Bakan, kim bu kaynaklar? Kaynakların arkasına saklanıp da karnınızdan konuşmayın. Çıkın milletin karşısına ne diyecekseniz deyin. 

Millet de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan zorla kopartılan teğmenlerin hesabını kime soracağını bilsin..."


Etiketler: #CHP #MSB #Teğmenler

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