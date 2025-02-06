CHP'den MSB kaynaklarının 'teğmen' kararı açıklamasına tepki: Milletin karşısına çıkın
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, MSB kaynaklarının teğmenlere ihraç kararına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
MSB kaynakları, teğmenlere ihraç kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Kararın okunan metinle alakası yok. Mutlak itaati bozmaktan ceza aldılar." ifadelerini kullandı. Açıklamaya ilk tepki
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi.
Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"MSB kaynakları yine konuşmuş, Mustafa Kemal’in onurlu teğmenlerine saldırmış, milletin vicdanında, adalet terazisinde çöp olmuş kararı savunmuş.
Sayın Bakan, kim bu kaynaklar? Kaynakların arkasına saklanıp da karnınızdan konuşmayın. Çıkın milletin karşısına ne diyecekseniz deyin.
Millet de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan zorla kopartılan teğmenlerin hesabını kime soracağını bilsin..."
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
- Sadece 8 bölüm dayanabildi... Ekranlara veda ediyor!