Tehdit edilen cerrah bıçaklandı, hekimler iş bıraktı

07 Haziran 2022 Salı, 12:33

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden geçici olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevlendirilen kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Murat Ersoy, evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ersoy'u yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Bacağına aldığı darbeyle yaralanan evli ve 2 çocuk babası Dr. Ersoy, olay yerine gelen ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradan yoğun bakım ünitesine alınan Dr. Ersoy, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Polis, Dr. Ersoy'u bacağından yaralayan saldırganı bulup yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLA TEHDİT EDİLMİŞ

Dr. Ersoy'un 3 Haziran Cuma günü mesai bitiminde tehdit edildiği belirlendi. Ersoy'un mesai bitiminde aracıyla Cumhuriyet köyü yakınlarında seyir halindeyken yaya yürüyen bir kişi tarafından el kaldırılarak durdurulduğu ve silahla 'Hastalarına daha iyi bakacaksın' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Dr. Ersoy'un yaşadığı tehdit ile ilgili cumartesi günü savcılığa ve polis karakoluna şikayette bulunduğu bildirildi.

DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktorları, bıçaklı saldırıya uğrayan meslektaşları için bugün iş bırakma eylemi yaptı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başol Canbakan, "Dün maalesef hastanemiz hekimlerinden kıymetli mesai arkadaşımız kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Murat Ersoy, hain bir saldırıya maruz kalarak bıçaklanmıştır. Kendisi 'Hastalarına daha iyi bakacaksın' gibi neye dayandığı ve kime yapıldığı belirsiz bir davranışı gerekçe göstererek yapılan tehdit ve sonrasında gerçekleştirilen bu saldırıyı başhekimlik olarak nefretle kınıyoruz. Saldırıyı takiben 'Beyaz Kod' sistemi devreye sokulmuştur. Olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup konu ile ilgili olarak sürdürülmekte olan hukuki süreçlerin yakın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

MESLEKTAŞLARINDAN ERSOY'A DESTEK

Hastane önünde Hekim-Sen adına açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi İnanç Artaç, şunları söyledi:

"Tüm mesleklerde olduğu gibi hiçbir sağlık çalışanı artık sistematik şiddetin, bezdimenin, tehdidin konusu olmamalıdır. Caydırıcı, etkin, önleyici girişimler sorumluluk makamındaki yetkililerin koordinasyonunda gerçekten ekili bir şekilde ele alınmalı ve çözüme ulaştırılmalıdır. Failin bir ana önce yakalanması acımızı ve umutsuzluk hissimizi bir nebze azaltacaktır. Tüm hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu vahim olayın 'sağlıkta şiddete' son olmasını temenni etmekteyiz."

Türk Tabipler Birliği adına Onur Naci Karahancı, SES adına ise Prof. Dr. Barlas Sülü saldırıyı kınayarak failin bir an önce yakalanmasını istedi.