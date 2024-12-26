Tehditle ifade değiştirme iddiası: 'Milli Eğitim Müdür Yardımcısı gücünü kimden alıyor?'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:16

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:59

Bursa’da iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazetecinin eşi hakkında verilen görev değişikliği kararı, 10 aydır işleme koyulamadı.

İktidarın eğitim alanındaki siyasi girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024 yılı başında okul müdürünün şikayeti ile başlayan soruşturmada Grafik ve Fotoğrafçılık alan öğretmeni F.E. G.’e disiplin cezasının yanı sıra müfettişlerce görev yeri değişikliği idari teklifi getirildi. Soruşturma sonrasında ilgili F.E.G.’nin Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne öğretmen olarak atanmasına ilişkin Bursa Valisi tarafından 2024 Şubat ayında atama kararnamesi düzenlendi. Şubat kararnamesinin üzerinden 10 ay geçmesine karşın uygulanamadı. Gerekçe olarak ise kararın F.E.G.’ye tebliğ edilememesi gösterildi.

“VALİNİN GÜCÜ YETMEMİŞ”

Konuya ilişkin tepkilerin ardından ise aynı zamanda iktidara yakın bir gazetecinin eşi olan F.E.G.’ye soruşturmanın yeniden açılacağı belirtildi. Yeni soruşturma öncesinde ise Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut’un okula giderek daha önceki soruşturma kapsamında ifade veren öğretmenlere ifadeleri değiştirmesiyle ilgili baskıda bulunduğu iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan ve “Görünen odur ki; Bursa Valisi kararnameyi imzalamış ama kararnamenin uygulanmasına gücü yetmemiştir” diyen Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Engin Yurdakul, “Bursa’da havuz medyası yazarlarından olan eşi Gazeteci Mustafa Gültekin’in siyasi bağlantıları mıdır bilinmez ama arkasına aldığı güçle Bursa Valisi’nin onayını da boşa çıkaran bir etkiye sahip olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.

“MAFYAVARİ BİR ÜSLUP”

Konu ile ilgili yakın zamanda okula giderek ilgililerle görüşen Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut tarafından idare ve öğretmenler ifadelerini değiştirmek üzere “aba altından sopa gösterilmesi” yoluyla tehdit edildiğini söyleyen Yurdakul, Bulut’a “Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut’a göre dosya yeniden açılacak, müfettişler F.E.G. hakkında ifade almaya gelecektir. Görev yeri değişikliği kararını ortadan kaldırmaya yönelik ifade vermeyen olursa da kendilerine haritadan yer beğeneceklerdir. Fatma Esra Gültekin okuldan giderse, buna sebep olanlar da Bursa’dan gidecektir. Öyle anlaşılıyor ki; okul idaresi ve öğretmenleri böylesine açıktan tehdit etme cüretini gösteren Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut da sırtını aynı odağa yaslamış, haddini aşmış, mafyavari bir üslupla mahiyetindeki memurları tehdit ederek ifade değiştirmeye zorlamıştır” sözleriyle tepki gösterdi.

“İFADELER DEĞİŞMEZSE NE OLACAK?”

Yurdakul, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a şu soruları yöneltti:

''Tehditle ifade değiştirmeye çalışan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut bu cüreti sizden mi almaktadır?

Soruşturmanın yenilenmesini gerektirecek somut bir bilgi/belge olmadığı halde MEB Müfettişlerinin soruşturmayı yenilemesinden haberiniz var mıdır?

Kararnamenizin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen F.E.G.’ye görev yeri değiştirme kararını tebliğ etmeye gücünüz mü yetmemektedir?

Yunus Bulut’un ifade ettiği gibi bu öğretmen okuldan giderse şikayetçi öğretmenler de haritadan yer mi beğeneceklerdir?

Okul yönetimi ve hatta Bursa İl Milli Eğitim Müdürü de koltuğundan olacak mıdır?

Bursa’da Milli Eğitim mafyatik yöntemlere mi teslim olmuştur?''