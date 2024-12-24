Eğitim-İş, tarikat okulunda çocukların siyasete alet edilmesine tepki gösterdi: ‘AKP propagandası’
Nakşibendi tarikatının Yahyalı koluyla bağlantılı Safa Vakfı’nın sahibi olduğu Safa Okulları, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla dikkat çekti.
Paylaşımda yerli malı haftası kapsamında iktidarın siyasi propaganda aracı olarak kullandığı “Serdar, Sancar, Songar, Tulpar, Altay, Anka, Bilgem, Milgem, Alpin, Kirpi, Kubbe, Gökbey, Tayfun, Yavuz, Togg, Kunduz, Baykuş, Hürkuş, Atak, Kaan” gibi araçlar çocuklara şarkı şeklinde söyletildi.
Vakıf, Ankara Çukurambar’da kurduğu “Safa Cami, Safa Okulları ve Safa Parkı” üçgeniyle de biliniyor.
‘DEVLETİN SORUMLULUĞU’
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Tarikat ve cemaat okulu olduğunu herkes biliyor ve orada AKP’nin propagadası yapılıyor. Bu, tarikat ve cemaatlerin AKP iktidarını desteklediğinin de bir göstergesidir. AKP, maalesef bu ülkenin çocuklarını tarikat ve cemaatlerin potansiyel müridi olarak görüyor. Kendi nesil yetiştirme projesiyle eğitimi araçsallaştırıyor. Devletin asli eğitim ve sorumluluklarını yerine getirmediği bir utanç tablosu. Gelecek için de tehlikeli” dedi.
Okulların tarikatların potansiyel mürit bulma yeri olmadığını vurgulayan Özbay, “Devletin, asıl sorumluluğu olan eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmediği gibi tarikat ve cematlerin önünü açtığını, desteklediğini görüyoruz” diye konuştu.
Çocuklara söyletilen araçların genelde savaşta kullanılma amaçlı olmasına ilişkin de yorum yapan Özbay, “Önceden yerli malı haftasında çocuklar kendi memleketinin fındığını, domatesini getirirdi. Şimdi çocuklar maalesef ki cihatçı gibi. Erdoğan’ın ifadesiyle ‘dininin ve kininin takipçisi bir nesil’ yetiştirerek aslında birbirine düşman edilen düşüncelere maruz bırakılıyor. Ülkenin geleceğine yapılan en büyük kötülüktür” dedi.
DÖRT YAŞINDAN İTİBAREN 'KURAN MÜFREDATI' VAR
Türkiye genelinde birçok şubesinin bulunduğu kaydedilen okulların misyonları arasında “temel ahlaki değerlerle kuşanmış ve dosdoğru bir inanca sahip” kişiler yetiştirmek bulunuyor. kullarda, manevi eğitim kapsamında dört yaşından başlayarak her sınıf için ayrı “Kuran müfredatı” oluşturulduğu kaydedildi.
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