TEİS Başkanı Nurten Saydan'dan 'sahte reçete' uyarısı!

21.08.2025 12:11:00
Güncellenme:
ANKA
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, doktorların e-imzalarının çalınarak bilgileri dışında kullanılmasının yanı sıra doktorların kendisini eczacı olarak tanıtan çete üyesine kişisel bilgisayarını kullandırarak renkli reçetem sistemi üzerinden uyuşturucu reçete ettiklerini belirten ifadeleri üzülerek okuduklarını belirterek "Eğer etik dışı ve yasa dışı bir talep varsa bilin ki karşınızdaki kişi eczacı değildir. Lütfen kendisini eczacı olarak tanıtan ve mevzuata aykırı işlem yapmanızı talep eden kişilere itibar etmeyiniz" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Cumhuriyet'in gündeme getirdiği; doktorların e-imzalarının çalınarak bilgileri dışında kullanılması, kimi doktorların kendisini eczacı olarak tanıtan çete üyesine uyuşturucu ilaçlar reçete ettikleri haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"MEVZUATA AYKIRI İŞLEM YAPMANIZI TALEP EDEN KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Eczacıya duyulan güvenin susitimal edilmesinden rahatsız olduklarını ifade eden Saydan, şunları kaydetti:

“Doktorların e-imzalarının çalınarak bilgileri dışında kullanılmasının yanı sıra kimi doktorların kendisini eczacı olarak tanıtan çete üyesine, kişisel bilgisayarını kullandırarak renkli reçetem sistemi üzerinden uyuşturucu ilaçlar reçete ettiklerini belirten ifadelerini üzülerek okuduk. Elbette ki sağlık ordusunun birer neferi olan iki meslek mensubunun birbirine bu kadar güven duyması olağandır. Ancak hiçbir eczacı doktorların alanına müdahil olarak bilgisayarlarında işlem yapmaz. Bizler birbirimizin meslek alanına çizdiği sınırlara riayet eden bir meslek grubuyuz.”

Saydan, eczacıların doktorlardan asla yasa dışı bir talepte bulunmayacağını belirterek doktorlara “Lütfen kendisini eczacı olarak tanıtan ve mevzuata aykırı işlem yapmanızı talep eden kişilere itibar etmeyiniz. Böyle bir durumda ilgili kişinin gerçek kimliğini sorgulayarak olumsuz bir durumda emniyet birimleri ile irtibata geçin” çağrısında bulundu.

Hiçbir eczacının kendisini eczaneci olarak tanıtmayacağını, ünvanlarının eczacı olduğunu da vurgulayan Saydan, “Bu ve benzer yollarla eczacı ünvanının verdiği güvenin suistimal edilmesi bizi oldukça rahatsız etmektedir. Eğer etik dışı ve yasadışı bir talep varsa bilin ki karşınızdaki kişi eczacı değildir” dedi.

İlgili Konular: #Nurten Saydan #TEİS #eczacı #sahte reçete

