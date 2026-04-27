TEİS Başkanı Nurten Saydan: 'İlaç ve sağlık ürünleri yalnızca eczanelerden temin edilmeli'

TEİS Başkanı Nurten Saydan, TEİS'in 20'nci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "27 Nisan 2006 tarihinde kurulan TEİS olarak, 20. kuruluş yıl dönümümüzü gururla karşılıyoruz. Kurulduğu günden bu yana halk sağlığını önceleyen, eczacılık mesleğinin saygınlığını korumayı ilke edinen Sendikamız; sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan eczanelerin sürdürülebilirliği için kararlılıkla çalıştı ve çalışmaya devam edecektir" dedi.

Eczacıların, yalnızca ilaç temin eden değil, aynı zamanda danışmanlık hizmeti sunan, toplum sağlığını koruyan ve sağlık sisteminin yükünü hafifleten birer sağlık neferi olduğunu vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

"KUR GÜNCELLEMELERİ HEM HASTALARI HEM ECZANELERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR"

"Dolayısıyla eczacılar en zor dönemlerde dahi kesintisiz hizmet vermiş, vatandaşlarımızın ilk başvuru noktalarından biri olmuştur. Pandemiden, depreme kadar birçok zorlu süreçte fedakârca görev yapan eczacılar bugün de aynı sorumluluk bilinciyle hizmet sunmaya devam ediyor. Ancak son dönemde derinleşen ekonomik koşullar, ilaç fiyatlandırma politikalarındaki dengesizlikler, artan işletme maliyetleri, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve halkımızın ilaca erişimde karşılaştığı güçlükler, eczanelerimizin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Özellikle ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kur güncellemelerinin piyasa gerçeklerinin gerisinde kalması, pek çok ilacın temininde zorluklara yol açmakta; bu durum hem hastalarımızı hem de eczacılarımızı mağdur etmektedir. Bununla birlikte sahte ve denetimsiz Takviye Edici Gıda Denilen ürünlerin piyasada yer bulmaya çalışması, halk sağlığını tehdit eden önemli bir başka gündem maddesidir. İlaç ve sağlık ürünlerinin yalnızca eczanelerden temin edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

TEİS olarak; eczacılarımızın emeğinin karşılığını alabildiği, vatandaşlarımızın ilaca kesintisiz ve güvenli erişebildiği bir sistem için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sağlık otoritelerine çağrımız; eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak, ilaç tedarik süreçlerini güçlendirecek ve halk sağlığını önceleyen kalıcı çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesidir.

Sendikalaşmak demokrasinin en önemli adımıdır. Sendika olarak meslektaşlarımızı üye olmaya ve sendikal gücümüzü arttırmaya çağırıyoruz. TEİS olarak üye meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini ve güzel mesleğimizin refah günlere ulaşması için çalışacağız. 20. yılımızda, geçmişten aldığımız güç ve meslektaşlarımızdan gördüğümüz destekle, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir eczacılık sistemi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."