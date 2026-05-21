TEİS Genel Başkanı Saydan'dan internetten satılan ilaçlara ilişkin kritik uyarı

TEİS Genel Başkan Nurten Saydan, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kapsamında Sendika Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Eczacılık mesleğinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirten Saydan, internet ve sanal medya üzerinden kontrolsüz ilaç ve sağlık ürünü satışlarının artmasının, halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Saydan, şunları kaydetti:

"Özellikle kaynağı belirsiz platformlarda ilaç, bebek mamaları, vitaminler, gıda takviyeleri, steroidler, cinsel performans ve zayıflama ilaçları gibi birçok ürün satılırken bunların sahte, bozulmuş veya en önemlisi uygun koşullarda saklanmamış ve kargolama sırasında uygun sıcaklık ve nem oranlarında gönderilmemiş olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza 'internetten asla ilaç almayınız' diyoruz. Sahte ilacın içinde ne olduğu belli olmadığı için içildiğinde ne yapacağı da belli olmaz. İlacın gerek depo üzerinden eczanelere ulaşımında gerekse eczanede muhafazasında; gerekli olanlar için soğuk zincir şartlarına, diğer ilaçlar için ise belirlenmiş olan 8 ila 25 derece arasında muhafaza edilmesine azami dikkat gösterilmekte ve bu değerler sürekli olarak izlenmektedir. İlaçlar gibi vitamin, gıda takviyesi, bebek maması, krem ve benzeri ürünler de anlık ısı ve nem ölçümü yapan cihazların kontrolünde, uygun iklimlendirme koşullarında bulunduruluyor ve ecza depoları, eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak bu konuda denetleniyor."

"ÇOK BÜYÜK KISMI SAHTE"

İnternetten satılan ürünlerin çok büyük kısmının sahte olduğunu ifade eden Saydan, "Hatta DSÖ rakamlarından bunun yüzde 80'e ulaştığını zaten biliyoruz. Bu sebeple ilaçlar ve sağlığa ilişkin tüm ürünler halkımız tarafından mutlaka eczanelerden, eczacı danışmanlığında temin edilmelidir. İlaç, eczacıların uzmanlık alanıdır, yani ilaçları en iyi eczacılar bilirler. Eczacılık, ilaç alanında asgari 5 yıl eğitim görmüş ve diploma almış olan bilim insanlarının işidir. İster bitkisel yoldan elde edilmiş olsun, isterse kimyasal yoldan elde edilmiş olsun bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek dalı eczacılıktır. Her türlü ilacı kullanırken eczacınıza danışmanız gerekir. İlaçlar; internet üzerinden kargo ile satışı yapılamayacak kadar ciddi ürünlerdir. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez" dedi.