Cumhuriyet Gazetesi Logo
TEİS Genel Başkanı Saydan'dan internetten satılan ilaçlara ilişkin kritik uyarı

TEİS Genel Başkanı Saydan'dan internetten satılan ilaçlara ilişkin kritik uyarı

21.05.2026 14:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
TEİS Genel Başkanı Saydan'dan internetten satılan ilaçlara ilişkin kritik uyarı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "İlaçlar; internet üzerinden kargo ile satışı yapılamayacak kadar ciddi ürünlerdir. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TEİS Genel Başkan Nurten Saydan, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kapsamında Sendika Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Eczacılık mesleğinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirten Saydan, internet ve sanal medya üzerinden kontrolsüz ilaç ve sağlık ürünü satışlarının artmasının, halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Saydan, şunları kaydetti:

"Özellikle kaynağı belirsiz platformlarda ilaç, bebek mamaları, vitaminler, gıda takviyeleri, steroidler, cinsel performans ve zayıflama ilaçları gibi birçok ürün satılırken bunların sahte, bozulmuş veya en önemlisi uygun koşullarda saklanmamış ve kargolama sırasında uygun sıcaklık ve nem oranlarında gönderilmemiş olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza 'internetten asla ilaç almayınız' diyoruz. Sahte ilacın içinde ne olduğu belli olmadığı için içildiğinde ne yapacağı da belli olmaz. İlacın gerek depo üzerinden eczanelere ulaşımında gerekse eczanede muhafazasında; gerekli olanlar için soğuk zincir şartlarına, diğer ilaçlar için ise belirlenmiş olan 8 ila 25 derece arasında muhafaza edilmesine azami dikkat gösterilmekte ve bu değerler sürekli olarak izlenmektedir. İlaçlar gibi vitamin, gıda takviyesi, bebek maması, krem ve benzeri ürünler de anlık ısı ve nem ölçümü yapan cihazların kontrolünde, uygun iklimlendirme koşullarında bulunduruluyor ve ecza depoları, eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak bu konuda denetleniyor."

"ÇOK BÜYÜK KISMI SAHTE"

İnternetten satılan ürünlerin çok büyük kısmının sahte olduğunu ifade eden Saydan, "Hatta DSÖ rakamlarından bunun yüzde 80'e ulaştığını zaten biliyoruz. Bu sebeple ilaçlar ve sağlığa ilişkin tüm ürünler halkımız tarafından mutlaka eczanelerden, eczacı danışmanlığında temin edilmelidir. İlaç, eczacıların uzmanlık alanıdır, yani ilaçları en iyi eczacılar bilirler. Eczacılık, ilaç alanında asgari 5 yıl eğitim görmüş ve diploma almış olan bilim insanlarının işidir. İster bitkisel yoldan elde edilmiş olsun, isterse kimyasal yoldan elde edilmiş olsun bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek dalı eczacılıktır. Her türlü ilacı kullanırken eczacınıza danışmanız gerekir. İlaçlar; internet üzerinden kargo ile satışı yapılamayacak kadar ciddi ürünlerdir. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez" dedi.

İlgili Konular: #internet #Satış #İlaç firması #TEİS

İlgili Haberler

‘İlaç yokluğu halk sağlığı sorunudur’
‘İlaç yokluğu halk sağlığı sorunudur’ Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ferhat Karacan, son yıllarda artış gösteren ilaç yokluklarının ve erişim sorunlarının hem hastalar hem eczacılar için ciddi bir halk sağlığı problemi haline geldiğini söyledi.
TEİS Başkanı Nurten Saydan: 'İlaç ve sağlık ürünleri yalnızca eczanelerden temin edilmeli'
TEİS Başkanı Nurten Saydan: 'İlaç ve sağlık ürünleri yalnızca eczanelerden temin edilmeli' Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, TEİS'in 20'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kur güncellemelerinin piyasa gerçeklerinin gerisinde kalması, pek çok ilacın temininde zorluklara yol açmakta; bu durum hem hastalarımızı hem de eczacılarımızı mağdur etmektedir" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar uyarıyor: 'İlaçları kırarak tüketmek zararlı olabilir'
Uzmanlar uyarıyor: 'İlaçları kırarak tüketmek zararlı olabilir' Hapları yutmakta zorlanan birçok kişi ilaçları kırarak ya da çiğneyerek kullanmayı tercih ediyor. Ancak eczacılar, bazı ilaçların bu şekilde alınmasının tedaviyi etkisiz hale getirebileceğini, doz aşımı ve ciddi yan etki riskleri doğurabileceğini belirtiyor.