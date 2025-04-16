TEİS Genel Başkanı Saydan: Eczacılık fakültelerinin öğrenci kontenjanları ülke ihtiyacına göre azaltılsın

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:10

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:10

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye’de eczacılık eğitiminin niteliğini ve mesleğin geleceğini yakından ilgilendiren bazı sorunlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerilerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’a yazılı olarak iletti.

Saydan, son yıllarda eczacılık fakültesi sayısında yaşanan hızlı artışın, eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ve mezun sayısının kontrolsüz biçimde artmasının eczacılıkta işsizlik sorununu derinleştirdiğini belirterek, "1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi varken, yıllar içinde bu sayı katlanarak 50’nin üzerine çıktı. Eğitim veren eczacılık fakültelerinden ise sadece 16’sı tam akredite eczacılık eğitimi veriyor. Ne yazık ki diğer fakültelerin büyük kısmı yeterli akademik kadroya ve fiziksel altyapıya sahip değil" dedi.

"ECZACILIK FAKÜLTELERİNİN YALNIZCA 16'SI TAM AKREDİTASYON ALABİLMİŞ''

TEİS Başkanı Saydan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizdeki eczacılık fakültelerinin yalnızca 16’sı tam akreditasyon alabilmiş durumda. Bu veri, çok sayıda fakültenin eğitim standardı bakımından yetersiz olduğunu ve eczacılık eğitiminin kalitesinin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gösteriyor.

Öte yandan, artan fakülte ve kontenjanlarla birlikte mezun sayısı da her yıl artıyor, fakat kamuda ve özel sektördeki istihdam olanakları aynı ölçüde artmıyor.

Serbest eczacılık alanında ise yasal düzenlemelerle sınırlandırılmış eczane açma imkânları, mezun eczacıların mesleğe adım atmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bütün bunların sonucu olarak işsiz eczacı sayısı çoğalıyor. Şu anda eczacılık fakültelerinde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 25 bin."

"BAŞARI SIRLAMASI BARAJI EN AZ 50 BİNE YÜKSELTİLMELİ''

Eczane sayısının ihtiyacın çok üstüne çıktığını kaydeden Saydan, şöyle devam etti:

"Yeni mezunların büyük bir kısmı eczane açma hakkına sahip olmayacak, kamuda yeterli istihdam sağlanmadığı için istihdam edilemeyecek ve ilaç sanayiinin akredite olmayan fakültelerden mezun olan eczacılara mesafeli duruşu nedeniyle istihdam ve eğitimde kalite sorunu büyümeye devam edecek.

Mesleğimiz için Eczacılık fakültelerine öğrenci alım kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre azaltılması, Eczacılık lisans programına yerleştirme başarı sıralaması barajının en az 50 bine yükseltilmesi, Yeterli öğretim üyesi ve teknik altyapısı olmayan eczacılık fakültelerinin kapatılması veya öğrenci alımının durdurulması, Akreditasyon sürecine girmemiş veya başarısız olan fakültelerin eğitim vermesinin sınırlandırılması, Eczacılık eğitimine yönelik denetim, gözetim ve kalite güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi çok önemli.

Bu önerilerimiz, yalnızca eczacılık eğitiminin değil, ülkemiz sağlık sisteminin bütünlüğü ve toplum sağlığının sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor."