Tek başına yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:28

Güncelleme: 02.12.2023 - 17:51

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi 55/2 adresinde bulunan gecekonduya gelen 112 sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapmış oldukları incelemede yaşamını yitiren şahsın adının 61 yaşındaki Mustafa Dilaver Yılmaz olduğunu, gecekonduda tek başına yaşadığını ve çalışmadığı için vatandaşların yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü belirledi.

Mustafa Dilaver Yılmaz’ın cenazesi, adli tabibin yaptığı kontrolün ardından polislerin telefonla ulaşarak olay yerine çağırdığı oğluna teslim edildi.