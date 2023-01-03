Tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık Koray Or, hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde tek katlı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Evde inceleme yapan ekipler, 6 aylık Koray Or’un cansız bedenine ulaştı.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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