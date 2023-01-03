Sakarya'da mağaza yangını: Esnaf eşyalar için seferber oldu

03 Ocak 2023 Salı, 15:28

Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan 2 katlı yatak satış mağazasında, öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi, alevlere müdahale ederken, esnaf da eşyaları dışarı çıkarmak için seferber oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yanındaki 2 binada da hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.