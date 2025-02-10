Tekel bayide çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Düzce’de tekel büfesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Tekel bayide çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 07:49

Olay, Burhaniye Mahallesi Çoban kavşağı mevkiinde bulunan bir tekel büfesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre büfe içerisinde işletme sahibi Emrullah Çetin ile H.M. arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmada H.M. isimli şahıs belindeki silah ile Emrullah Çetin’i vurarak yaraladı ve olay yerinden firar etti.

TEKEL BAYİ SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren H.M. polis ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı. 

İşletme sahibi Emrullah Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlattı.


Etiketler: #Düzce #tekel bayii #Cinayet

İlgili Haberler

Tekel bayi sahibine silahlı saldırı: 1 yaralı

Tekel bayi sahibine silahlı saldırı: 1 yaralı
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında yeni gelişme: 4 sanığa müebbet istemi

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında yeni gelişme: 4 sanığa müebbet istemi
İstanbul'daki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tekel bayisinde karşılaşmışlar!

İstanbul'daki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tekel bayisinde karşılaşmışlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler