Tekel bayisine molotoflu saldırı!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kapalı olan tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi. İşyerinde küçük çapta yangın çıkarken, polis şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.
Karşıyaka Anadolu Caddesi numara 685'te, 26 Eylül Pazartesi günü; E.İ.'ye ait bir tekel bayisine kapalı olduğu sırada gelen 4 kişi, camı kırarak içeriye molotof kokteyli attı. Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, işyerinde yangın çıktı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayı gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Çevrede araştırma yapan polis ekipleri ise şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.
'CAM ŞİŞE' DELİL OLDU
Şüphelilerin işyeri sahibi E.İ. ile aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ederken, tekel bayisine atılan cam şişe ise delil torbasına konularak incelemek üzere götürüldü.
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