Tekel bayiyi kurşunlayan haraç çetesinin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 06.03.2025 - 10:51

Fatih Katip Kasım Mahallesi’nde 25 Şubat Salı günü sabah saatlerinde bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, otomobille iş yerinin önüne gelerek ateş açtıktan sonra hızla kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

SALDIRI ANINI KAYDA ALIP PARA İSTEMİŞLER

Saklandıkları evde yakalanan 5’i yaşı küçük 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ele geçirilirken, bir cep telefonunda saldırının şüpheliler tarafından kaydedildiği görüntüler bulundu.

Polisin incelediği WhatsApp yazışmalarında ise saldırının detaylı şekilde planlandığı ortaya çıktı. Bir mesajda, saldırı yapılacak iş yerinin fotoğrafı paylaşılarak "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" ifadeleri yer aldı. Şüpheliler ise "Bizim her şeyimiz hazır, 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın" diye yanıt verdi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, 5 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.