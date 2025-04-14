Tekin Yayınevi’nden Abdulhamit Gül’e ‘Doğan Avcıoğlu’ yanıtı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 21:50

Güncelleme: 14.04.2025 - 21:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisine ekranlarında yer vermeyen medya patronlarının sahibi olduğu diğer işletmeleri boykota davet etti.

Abdülhamit Gül de diğer iktidar üyeleri gibi boykot listesindeki ünlü kitapçı zinciri D&R'da, elinde bir kitapla poz paylaşmıştı.

Tekin Yayınevi Abdülhamit Gül'ün sosyal medya paylaşımını alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Tekin Yayınevi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir "..kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulun(uyor)malıdır. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir." Kitaplar en iyi dostlarımızdır. Hep yol gösterir..." ifadelerine yer verildi.

Bir "..kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulun(uyor)malıdır. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir."



Kitaplar en iyi dostlarımızdır. Hep yol gösterir...

Tekin Yayınevi https://t.co/F5gSdqEfXe pic.twitter.com/HbXg1sHZTc — Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) April 14, 2025

NE DEMİŞTİ?

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül ise sosyal medya üzerinden "doğan avcıoğlu? nasıl ya" diyerek fotoğrafı alıntılayan tarihçi Emrah Safa Gürkan'a şu yanıtı vermişti:

"Bir kitabı okumak, o kitabın fikriyatını bütünüyle benimsemek anlamına gelmez. Ne var ki siz, okumayı böyle gördüğünüz için kendi dar düşünce dünyanızın dışına çıkamıyor, toplumun farklı kesimleriyle sahici bir irtibat kuramıyorsunuz.

Biz kitap seçerken raflarda ideolojik ayrım yapmamayı kendimize şiar edindik. Bu sizi şaşırtmış olabilir ama düşünce geleneğimizin damarlarını da farklı bakış açılarını da dikkatle tetkik ederiz.

Bu sebeple her sözü dinler, her fikri anlamaya gayret eder, en doğrusuna ve en güzeline tâbi oluruz. Sizin yabancısı olduğunuz bu yaklaşım, bizim için sıradan bir okuma ahlakıdır.

Boykot çağrısı yaptığınız o kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulunuyor. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir."