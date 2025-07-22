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İstanbul'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

22.07.2025 11:33:00
Güncellenme:
AA DHA
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İstanbul'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.

 

Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İlgili Konular: #trafik kazası #Beyoğlu

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