Tekirdağ kıyılarında 'plankton' kirliliği
'Plankton' adı verilen ve denizde bulunup, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlıların çoğalması nedeniyle Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde kirlilik ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, kirliliğin müsilaj olmadığını söyledi.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilleri daha önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması 10 gün aradan sonra bugün yeniden görüldü.
Süleymanpaşa sahilinin bazı kesimlerinde yer yer kirlilik yaşandı. Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi.
"YURTTAŞLAR GÜNLÜK BALIKLARINI YİYEBİLİRLER"
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Nisan ve mayıs aylarında genelde bu durumla karşılaşıyoruz havaların ısınması ile beraber. Yurttaşlarımız hiçbir sıkıntı yaşamadan günlük ve taze balıklarını yiyebilirler" dedi.
10 GÜN ÖNCE DE TURUNCU OLMUŞTU
Tekirdağ sahilleri 10 gün önce de turuncu renge bürünmüştü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, sahilde görülen kirliliğin müsilaj olmadığını ve plankton olduğunu söyledi.
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