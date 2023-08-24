Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:50

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, İbrahim Gökmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Erzurum Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen nerelerde görev yaptı?

İBRAHİM GÖKMEN KİMDİR?

İbrahim Gökmen, 24 Eylül 1993 yılında Mersin’in Bozyazı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bozyazı’da tamamladıktan sonra 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

İbrahim Gökmen, 2018 yılında Iğdır Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Iğdır ilinde Valilik Stajını tamamladıktan sonra sırasıyla İzmir – Menemen ve Osmaniye – Düziçi ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Karaman ili Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Mülkiye Teftiş Stajını ise Kocaeli ilinde Mülkiye Müfettişi refakatinde tamamladı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen dil kursundan sonra 2019 – 2020 yılları arasında yurt dışı stajı kapsamında gönderildiği İngiltere’ de Leicester University’ de yabancı dil eğitimini aldı. Yurt dışı eğitiminin akabinde “Vatandaş Odaklı Hizmetler Açısından E – Devlet” konulu Kaymakam Adaylığı tez çalışmasını tamamladı.

İbrahim Gökmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Erzurum Oltu Kaymakamlığı'na atandı.