Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyon: 8 şüpheliye gözaltı

Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:42
Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyon: 8 şüpheliye gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan ve silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlı Çerkezköy'de, örgüt adına silahlı eylemleri yaptığı tespit edilen 3 zanlı da Kırklareli'nin Vize ilçesinde gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.


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