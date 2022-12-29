Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlar kapsamında, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi.
İstihbarı çalışmalar neticesinde bir şüphelinin kaçak alkol ürünleri imal ettiği bilgisi üzerine sabah saatlerinde baskın için harekete geçen polis ekipleri, Fatih Mahallesi Öğretmenevleri Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve ikametin müştemilat kısmında yaptıkları aramalarda; yaklaşık 660 litre şarap, yaklaşık 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekleri ele geçirdi. Kaçak/sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Ş.K. ve kardeşi C.K. adlı şüpheliler ise, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüpheli şahıslar hakkında, 5607 SKM (İzinsiz Ticari Amaçla Üretilen, Bulundurulan Kaçak/Sahte Alkollü İçki) gerekçesiyle adli işlem yapıldı.
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