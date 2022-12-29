Yılbaşında binlerce kişiyi zehirleyecekti! 1639 şişe sahte içki ele geçirildi
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. Düzce'de gerçekleştirilen operasyonlarda 1639 şişe kaçak içkiye el konuldu.
Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.
Son olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeni yıl öncesi, alkol kaçakçılığı ve sahteciliği üzerine çalışma yürütüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından kentte faaliyet gösteren bir büfe ve bu iş yerine ait depoya baskın yapıldı.
Depodaki aramalarda 1639 şişe sahte içki ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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