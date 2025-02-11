Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 08:54

Güncelleme: 11.02.2025 - 08:56

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y.'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları, durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine A.Y.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kapı, çilingir aracılığıyla açtırıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y.'nin 13 yaşındaki kızı S.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y.'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.