Tekirdağ’da 344 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 344 litre sahte alkol ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:37
Tekirdağ’da 344 litre sahte alkol ele geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Vakıflar Mahallesi’nde F.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 112 litre el yapımı rakı, 209 litre el yapımı şarap ve alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Süleymanpaşa Altınova Mahallesi’nde bulunan Y.E. ve Topağaç Mahallesi’nde T.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 23 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Olayda 3 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı.


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