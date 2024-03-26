Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Tekirdağ’da yapılan denetimler sonrası, ruhsata ve imara aykırı eklentilerin yapıldığı iddiasıyla 4 yıldızlı Des Oteli’nin turizm işletme belgesi iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:48
Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Des Otel’de incelemelerin ardından, tesisin ruhsatında belirtilen oda sayısından fazla oda yapıldığı, ofis kısmında bulunan bölümün otelin sosyal alanına dahil edildiği, ruhsata ve imara aykırı sauna ve hamam gibi eklentilerin yapıldığı iddiasıyla 4 yıldızlı Des Otelin turizm işletme belgesi iptal edildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ YILDIZLAR SÖKÜLDÜ

Yapılan incelemeler sonrası Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün (Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı) yazısında şu ifadelere yer verildi:

”Des Otel Tekirdağ’a ilgili yazıda belirtildiği üzere tesisinize ait 4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü uyarınca iptal edildiğinden tesise ait eski belgenin/plaketin arşivlenmek üzere Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim”.

Bunun üzerine otelin 4 yıldızlı niteliğini taşıyan plaket sökülerek Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otel yetkilileri ise otellerinin ilgili bakanlıktan ek kapasitelerini içeren yeni Turizm İşletme Belgesi düzenlenmesi talep ettiğinden dolayı bu rutin süreçte eski belgenin iptal edildiğini, yeni belge için ise düzenlenme sürecinin başlatıldığını duyurdu.


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