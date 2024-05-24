Tekirdağ’da 51 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:55

Güncelleme: 24.05.2024 - 09:56

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Saray ilçesi Safaalan Mahallesi’nde ekipler, durdurduğu şüpheli bir minibüste arama yaptı. Aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı. Uygulamadan kaçan araç sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’nde de yapılan uygulamada bir kamyonette Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.