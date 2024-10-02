Tekirdağ'da 558 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bir bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:20

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde bir bağ evinde arama yaptı.

Aramada, 558 litre sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ev sahibi F.A, gözaltına alındı.


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