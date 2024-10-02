Tekirdağ'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bir bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde bir bağ evinde arama yaptı.
Aramada, 558 litre sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Ev sahibi F.A, gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- Doğanşehir'de hasat başladı: Tarlada 10, markette 40 TL
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi