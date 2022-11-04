Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 5 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K., M.Y., Ç.S., M.P., A.K. ve D.M.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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