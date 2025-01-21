Tekirdağ'da adliyeden firar etmişti... Yakalandı!
Çorlu ilçesinde sevk edildiği adliyeden firar eden Ç.B., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmada Ç.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B., adliyeden firar etti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çorlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ç.B.'yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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