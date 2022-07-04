Tekirdağ'da bilinmeyen nedenle çıkan yangında buğday tarlası küle döndü
Tekirdağ'da çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde İsmailli ve Generli mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 130 dönüm ekili buğday tarlası yandı.
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