Tekirdağ'da çiftlik evinde 31,5 kilogram esrar ele geçirildi

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde M.G.'ye ait çiftlik evinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, evin etrafında, ahırda ve bir otomobilde arama yaptı.

Dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada, bir kısmı çuvalla toprağa gömülmüş halde, bir kısmı da otomobilde ve ahırda toplam 31,5 kilogram esrar ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.