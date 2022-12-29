Tekirdağ'da çiftlik evinde 31,5 kilogram esrar ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftlik evine düzenlenen operasyonda, bir kısmı toprağa gömülü halde 31,5 kilogram esrar ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde M.G.'ye ait çiftlik evinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, evin etrafında, ahırda ve bir otomobilde arama yaptı.
Dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada, bir kısmı çuvalla toprağa gömülmüş halde, bir kısmı da otomobilde ve ahırda toplam 31,5 kilogram esrar ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- EYT'nin ayrıntıları belli oldu
- Peker'in iddialarına yanıt verdi
- İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları...
- İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- Gezi Parkı Davası'nda yeni gelişme
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert tepki