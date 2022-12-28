Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 19:47

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda bir miktar kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.