Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Tunceli'nin Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda bir miktar kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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