Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Tunceli'nin Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 19:47
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda bir miktar kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Tunceli uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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