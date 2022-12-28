Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacı Ömerli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları A.N.O'nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. A.N.O'yu gözaltına alan polis ekipleri olayla bağlantılı olduğunu düşündükleri 2 ayrı eve de operasyon düzenledi.
3 GÖZALTI
Yapılan aramada bir miktar sentetik ecza maddesi, eroin ve metamfetaminin ele geçirildiği evlerde şüpheliler İ.A. ve B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer A.N.O. ve B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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