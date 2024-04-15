Kasap dükkanına pompalı tüfekle saldırdı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüpheli kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:23
Kasap dükkanına pompalı tüfekle saldırdı!
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. 

Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. tekrardan ateş açıp kaçtı. Saçmalardan birinin omzuna isabet ettiği A.N. yaralandı. 

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.N., Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada M.A. kısa sürede yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve kasap dükkanında incelemelerde bulundu. Dükkanın önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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