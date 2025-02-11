Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da bir haftadır süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:43

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın bir haftadır avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların bir haftadır ağ bakımı yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların Marmara Denizi'nde nasibini aramaya devam edeceğini ifade etti.


Etiketler: #tekirdağ #deniz #Ulaşım

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