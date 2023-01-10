Tekirdağ'da ulaşıma 'lodos' engeli

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:12

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:12

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodo ayrıca, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı. Sahilde bulunan bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.

GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kuvvetli lodosun 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini bekleyeceğini söyledi.