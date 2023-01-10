Tekirdağ'da ulaşıma 'lodos' engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Lodo ayrıca, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı. Sahilde bulunan bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.
GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kuvvetli lodosun 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini bekleyeceğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni 'müjde'si belli oldu
- İktidarın 20 yıllık faturasını çıkardı
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- AKP'den 'Dersim' açılımı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Müzisyen Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!