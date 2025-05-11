Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli!

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:22

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Etiketler: #poyraz #tekirdağ #deniz

İlgili Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli!

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli!
Marmara Denizi ulaşımına 'poyraz' engeli

Marmara Denizi ulaşımına 'poyraz' engeli
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: ‘İstifalar kişisel ikbal kaygısı’

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: ‘İstifalar kişisel ikbal kaygısı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler