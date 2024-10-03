Tekirdağ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kumaş fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kumaş fabrikasının depo bölümünde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekip yönlendirildi.
Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Etiketler: #tekirdağ #fabrika #fabrika yangını
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