Tekirdağ'da feci kaza... Sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 13:44
Tekirdağ'da feci kaza... Sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da İsmail Ö. (51) idaresindeki 06 CPH 741 plakalı otomobil ile Kemal H. yönetimindeki 33 YA 741 plakalı yolcu otobüsü Hatip Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü İsmail Ö. olay yerinde öldü, Şule Seda Ö. (27), Nagihan Ö. (50) ve Enes Can Ö. (21) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, ölen İsmail Ö'nün cenazesi de morga kaldırıldı.

Otobüsteki sürücü ve 19 yolcu ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobildeki ailenin bayram ziyareti için Kocaeli'den Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldikleri öğrenildi.


tekirdağ trafik kazası

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