Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan otel işletmecilerine de para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Ekipler Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki söz konusu otellere operasyon düzenledi.
Operasyonda N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y. gözaltına alındı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Otellerdeki 8 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Otellere kayıt yaptırılmadan müşteri aldıkları belirlenmesi üzerine işletmecilere 27 bin lira ceza kesildi.
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