Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan otel işletmecilerine de para cezası kesildi.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:40
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Ekipler Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki söz konusu otellere operasyon düzenledi.

Operasyonda N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y. gözaltına alındı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Otellerdeki 8 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Otellere kayıt yaptırılmadan müşteri aldıkları belirlenmesi üzerine işletmecilere 27 bin lira ceza kesildi.


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