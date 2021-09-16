Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddia edilen 2 masaj salonuna polis baskınında, 4'ü yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhşa aracılık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
?Tekirdağ'da Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 2 spa ve masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı belirtilen 4'ü yabancı uyruklu üzere 6 kadını yakalandı.
İş yerlerinde fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.A., M.D. ve A.D. de gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
9 şüpheliden 4 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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