Ankara’da fuhuş operasyonu: 4 otel mühürlendi, 12 kişiye gözaltı!

Ankara'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 otel mühürlendi. 30’dan fazla mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara’da fuhuş operasyonu: 4 otel mühürlendi, 12 kişiye gözaltı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 08:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında otel görevlileri, müdürleri ve sahiplerinin olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 30’dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda 4 otel mühürlenerek kapatıldı. Bazı oteller, mühürlenen kapılara 'Tadilat nedeniyle kapalıyız' yazılı afişler astı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Ankara #fuhuş #Operasyon

İlgili Haberler

Ekipler baskın yaptı! Denizli'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

Ekipler baskın yaptı! Denizli'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama
VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama

VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama
Ayrıntılar kan dondurdu! Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: Darbedip zorlamışlar!

Ayrıntılar kan dondurdu! Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: Darbedip zorlamışlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler