Tekirdağ'da helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da arızalanan özel bir şirkete ait helikopter zorunlu iniş yaptı. Arızanın kaynağı araştırılıyor.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:52
Tekirdağ'da helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir şirkete ait helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan helikopter, Çerkezköy'e geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Helikopterin pilotu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde anız tarlasına iniş yapmak zorunda kaldı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra helikopter pilotundan durum hakkında bilgi aldı.

Arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.


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